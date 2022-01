En ces dernières heures du mercato, le PSG a accéléré dans l’espoir de faire signer l’attaquant français Ousmane Dembélé. Des contacts ont été noués avec le FC Barcelone et on essaye de trouver une solution à même de satisfaire les différentes parties. Pour l’instant, aucun deal ne semble convenir aux Blaugrana.

Le PSG cherche des solutions pour Dembélé



Ces derniers demandent 20M€ pour se séparer de l’ancien rennais. Un investissement que les Franciliens ne sont pas enclins à faire. Au lieu de cela, ils réfléchissent à un échange impliquant l’un de leurs joueurs indésirables. Le départ de Mauro Icardi dans la direction opposée émergeait comme la meilleure alternative. Mais, ce dernier s’est fermement opposé à ce deal, d’après ce que révèle Fabrizio Romano. De plus, le Barça n’est pas très séduit par l’idée de récupérer son ancien joueur. Au poste d’attaquant, les Catalans penseraient plutôt à Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) comme renfort de dernière minute.



Les discussions ne sont pas encore rompues. Paris pourrait soumettre d’autres noms en vue d’un troc. Selon El Mundo Deportivo, Juan Bernat, Julian Draxler et Angel Di Maria sont également susceptibles d’être proposés dans le cadre d’un échange. Une chose est sûre, le temps presse et les responsables parisiens n’ont plus que quelques heures pour parvenir à leurs fins.