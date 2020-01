Le dossier Edinson Cavani semble évoluer et L’Equipe faisait un point sur la situation mardi matin. A la mi-journée, c’est ESPN qui a apporté de nouveaux éléments dans ce feuilleton. Selon le média britannique, les dirigeants parisiens seraient prêts à laisser leur buteur filer à l’Atlético de Madrid contre un chèque de 20 millions d’euros. Les Colchoneros, qui pourraient en proposer 15, seraient de leur côté optimistes quant à la finalisation de l’opération en janvier. Et en cas de départ d’El Matador, que se passera-t-il dans la capitale ? Là encore, ESPN y va de ses informations. La direction du champion de France en titre penserait à… Kevin Gameiro, qui avait porté les couleurs du club entre 2011 et 2013, pour le remplacer. L’alternative à l’attaquant du FC Valence se nommerait Fernando Llorente, actuellement à Naples. Il y a peu, c’est à l’OL que Gameiro était envoyé. Mais ce Mercato nous réserve visiblement quelques surprises.