PSG : Galtier a signé son contrat

. "Une conférence de presse se déroulera dans l’Auditorium du Parc des Princes ce mardi 5 juillet à 14h", a indiqué le PSG sur son site officiel. Dans l'attente de l'officialisation de la signature de Galtier, le PSG a effectué sa reprise ce lundi. Plusieurs joueurs ont dû passer une batterie de tests physiques et médicaux et d'autres s'y plieront demain, mardi. On a notamment pu apercevoir Sergio Ramos, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum ou encore Ander Herrera sur les divers contenus dévoilés par le club de la capitale.Certains éléments, dont Kylian Mbappé ou encore Neymar et Lionel Messi, ont eu droit à quelques jours de vacances supplémentaires et seront de retour lundi prochain avec le PSG. D'ici là, Christophe Galtier (55 ans) aura eu le temps de découvrir, à son rythme, les joueurs, et le