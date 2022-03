Les mois et les semaines d'Angel Di Maria au Paris Saint-Germain semblent désormais comptés. Devenu un remplaçant régulier dans l'équipe de Mauricio Pochettino, l'international argentin sera libre de tout contrat à compter du 1er juillet prochain. Si le PSG avait un temps envisagé de le prolonger, la tendance serait désormais à un départ. Un prétendant est déjà prêt à l'accueillir.



Et celui-ci n'est autre que le Benfica. Une vieille connaissance pour "El Fideo" puisque c'est dans le club lisboète qu'il s'était fait connaître et où il avait joué quatre saisons durant, avant d'aller renforcer les rangs du Real Madrid. Huit ans après son départ de Lisbonne, Angel Di Maria pourrait donc bien y retourner, comme l'explique Record.

Contact établi

Le journal portugais explique en tout cas que les recruteurs du club ont d'ores et déjà pris contact avec l'entourage du milieu offensif du PSG. Un problème de taille se dresse toutefois sur le chemin de cette réunification : le salaire du joueur, impossible à payer par Benfica en l'état actuel. Mais le média ajoute que différentes options sont discutées pour tenter de trouver un accord.