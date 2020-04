PSG : De nouvelles révélations sur l'avenir de Neymar ?

Où évoluera Neymar la saison prochaine ? Après le premier épisode d'un feuilleton digne d'une télénovela, la seconde saison l'été prochain devrait être moins intense. La star a montré son attachement au Paris Saint-Germain avant que le football ne s'arrête, tant par ses performances sur le terrain que par son langage corporel. Cela n'empêche pas la presse catalane de continuer à imaginer un scénario, comme l'a fait le quotidien Sport ce weekend, en fabulant sur les volontés de l'international auriverde.

Le Barça serait sous pression pour satisfaire Messi

Graham Hunter, correspondant pour le football espagnol à Sky Sports, a donné son point de vue. La situation économique du Barça inquiète, mais le journaliste reste convaincu que le club travail sur le possible retour de Neymar. « J’ai l’intime conviction que Barcelone est complètement impliqué dans le transfert de Neymar. Je suis certain qu’ils ont dit à Messi qu’il verra son désir assouvi de rejouer avec Neymar cet été, et je pense qu’ils utilisent ceci pour convaincre Messi de rester. Messi est autorisé à partir gratuitement à la fin de chaque saison, comme son contrat le stipule, alors il y a un investissement complet en terme de commerce et de sport à Barcelone pour tenter de rapatrier Neymar ».