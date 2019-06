PSG : Choupo-Moting veut rester

Eric Choupo-Moting a beau devoir se contenter d’un rôle de doublure au PSG, avec huit petites titularisations en Ligue 1, l’international camerounais, débarqué l’été dernier à Paris, se plait dans la capitale. A tel point que l’ancien joueur de Stoke City aimerait bien poursuivre l’aventure chez les champions de France.

"J'aime vraiment le PSG, le public, la ville. Bien sûr que j'aimerais être là la saison prochaine. Normalement, je serai là, parce que j'ai encore un contrat, a-t-il expliqué lors d’un entretien accordé à RMC Sport. Dans le football, on ne sait jamais mais j'ai encore un contrat et je me sens très bien."

Pour autant, la tendance est pour l’heure plutôt à un départ, les dirigeants parisiens ne comptant pas sur lui pour la saison prochaine.