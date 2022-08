PSG : Accord trouvé avec Ruiz sur le plan contractuel

Une nouvelle recrue dans l'entrejeu du PSG ? Christophe Galtier avait exprimé son désir de voir encore 3 éléments rejoindre le club de la capitale, d'ici au 1er septembre prochain, et la clôture du mercato estival. Le nom revenant le plus ces derniers jours est celui de Fabian Ruiz, milieu de terrain de Naples et sous contrat jusqu'en 2023 avec le club dans lequel il évolue depuis 2018. Visiblement, cette piste est avancée car ce lundi, Fabrizio Romano et L'Equipe annoncent un accord total sur le plan contractuel entre le milieu de terrain international espagnol (15 sélections) et le PSG.

Une première offre de 25 millions d'euros ?

Désormais, il reste donc à ce que les deux clubs parviennent à s'entendre sur un montant dans l'optique d'un éventuel transfert qui pourrait se finaliser dans les prochains jours. Si aucune des deux sources n'évoquent un montant dans l'opération, le journaliste Matteo Moretto indique de son côté que le PSG a formulé une offre de 25 millions d'euros, bonus inclus, auprès des dirigeants de Naples. Le club qui a terminé à la 3ème position du dernier exercice de Serie A attendrait lui un montant de 30 millions mais la volonté commune serait de parvenir à un accord sur ce dossier, explique la presse italienne. Si tel devait être le cas, alors Fabian Ruiz deviendrait la 3ème recrue du club de la capitale dans le secteur du milieu de terrain après les arrivées de Vitinha et Renato Sanches.