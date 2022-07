Les rumeurs durant le week-end ont laissé croire que Ronaldo avait demandé à quitter Manchester United durant l’intersaison en cours. Son club lui aurait instantanément répondu en lui indiquant qu'il devait être présent lors de la tournée d'avant-saison en Australie et en Asie. Une virée de deux semaines et demi dans l’hémisphère sud et qui débutera dimanche prochain.

Ronaldo sommé de rester…pour l’instant

Selon le Mirror, Ronaldo a donc été informé qu'il devait faire partie de ce voyage. Et que pour la suite, on verra en temps voulu. Autrement dit, ils n’excluent pas de lui accorder un bon de sortie, mais qu’il était nécessaire qu’il prenne part à cette tournée en raison des accords passés avec les sponsors et partenaires du club.

L'une des principales raisons pour lesquelles Ronaldo souhaite quitter United est l'échec des Red Devils à se qualifier pour la Ligue des champions. Le quintuple Ballon d’Or n'a jamais disputé la Ligue Europa, l’épreuve pour laquelle MU s'est invité après avoir terminé sixième la saison dernière. Une source proche de CR7 a déclaré à la presse anglaise : "La saison prochaine sera la première fois qu'il ne jouera pas en Ligue des champions. Mais lui a besoin de jouer dans cette compétition. C'est ce qui le pousse à produire son meilleur, d'où son envie de bouger. »