Pogba, trois clubs pour un coup fin

PSG

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇬🇧 #CarabaoCup

🤩 OHHHH quel coup franc de Paul Pogba !

✨ Le Français régale excentré sur le côté gauche !

🚀💥 Une énorme patate, le gardien n'a pas le temps de bouger !

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 30, 2020

Real Madrid



Juventus

⚽️ #MaxiLigue2

🗨️ Florentin Pogba à propos des rumeurs sur son frère Paul : "C'est facile de parler, on a tout entendu,... On verra tous en même temps !" pic.twitter.com/vpB8KHVYrj

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 7, 2020

C'est la piste qui est presque ressortie avec le plus de vigueur, après les sorties fracassantes de son agent Mino Raiola pour Tuttosport (la dernière en date annonçant un départ à la fin de la saison, et non dès cet hiver). Sauf que Leonardo et les dirigeants du club de la capitale songeraient avant tout à blinder les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé (d'après Goal.com), sans parler de l'éventuel dossier Lionel Messi... Le champion du monde ne serait donc clairement pas une priorité aux yeux du Paris Saint-Germain, à moins d'une baisse considérable de sa valeur marchande puisqu'il ne lui restera plus qu'un an de contrat.Le Real finira bien par l'avoir un jour... ou pas. Depuis son départ de la Juventus pour Manchester United, presque pas une saison ne s'est écoulée sans que Paul Pogba ne soit envoyé, parfois avec force, du côté de la Maison Blanche. Mais comme au Paris Saint-Germain, il y aurait peut-être un os : cette fois, il se nommerait Eduardo Camavinga, piste n°1 dans le secteur pour les Merengue. D'après Eurosport, le club madrilène serait l'idée préférentielle dans l'esprit du joueur, Zinedine Zidane le réclamant personnellement au fur et à mesure des années. Mais s'il n'y était finalement vu, là aussi, que comme un deuxième choix, alors...Alors Paul Pogba finira peut-être par revenir au bercail ! La Juventus a déjà tenté de le rapatrier dans ses récurrents moments de mal-être à MU. Et avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, le club turinois a pris une autre dimension depuis son départ en 2016. Contrairement à Manchester, la "Pioche" n'a que des bons souvenirs à Turin, où il affichait régulièrement un niveau supérieur avec un rôle plus libre et offensif. Son ancien coéquipier Claudio Marchisio l'a appelé sans détour sur Twitter : "S'il te plaît, viens ! Tu seras à nouveau heureux, et moi aussi !" A 27 ans, le choix ne sera pas anodin pour un joueur censé être dans la fleur de l'âge.