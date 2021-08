Pogba, c’est réglé pour Manchester United

Cette fois les choses semblent claires et définitives. Paul Pogba est encore un joueur de Manchester United et le restera cette saison. Envoyé notamment au Paris Saint-Germain avant que Lionel Messi ne lui grille la politesse, le milieu de terrain tricolore va demeurer à Old Trafford. C'est ce qu'a affirmé samedi son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer.

Interrogé en conférence de presse sur l'avenir du Français, le stratège de United s'est montré déterminé à conserver son champion du monde : "Pour moi, il sera toujours avec nous le 1er septembre (fin de la période des transferts, ndlr). Que vous ayez un contrat de cinq ans ou même d'un an, lorsque vous signez à Man United, vous devez faire en sorte de jouer à votre meilleur niveau."

Jusqu'au terme de son contrat

Et Solskjaer de poursuivre : "Il prend du plaisir à jouer et je l'ai déjà dit de nombreuses fois, mon boulot est de tirer la quintessence de Paul (Pogba)." Quitte à laisser son joueur partir libre au terme de son contrat (juin 2022), Manchester United veut profiter de sa présence jusqu'au dernier jour.