Pogba a déjà choisi sa future destination

Paul Pogba vivrait potentiellement ces derniers mois à Manchester United. Son contrat expire en juin prochain et les discussions pour une prolongation sont au point mort. Selon son ancien coéquipier Patrice Evra, la Pioche serait malheureux en Angleterre et il est pressé à l’idée de changer de tunique et relever un nouveau challenge dans sa carrière.

Le PSG n’oublie pas Pogba

A en croire une information du Parisien, Pogba privilégie aujourd’hui un retour dans son pays et en particulier en Ile-de-France pour se rapprocher de sa famille. Et, dans cette région, il n’y a qu’une seule option possible pour continuer à évoluer au plus haut niveau. C’est le PSG, bien sûr. Il y a eu des contacts entre le champion du monde et le club francilien par le passé mais ils n’ont rien donné.

Le lien n’a cependant jamais été rompu et la possibilité de voir le Mancunien renforcer l’armada francilienne est réelle. Elle l’est d’autant plus que le club vice-champion de France cherche activement un renfort en milieu. Gini Wijnaldum n’ayant pas donné satisfaction dans ce secteur, il devient impératif de recruter un autre grand joueur pour assurer avec Marco Verratti la transition défense-attaque.