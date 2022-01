Paul Pogba encore loin d'un retour !

Des nouvelles de Paul Pogba. Le Français a encore quatre ou cinq semaines à attendre avant de pouvoir revenir à l'action. Le milieu de terrain est absent en raison d'un problème musculaire à la cuisse qu'il a contracté en novembre. Ralf Rangnick a ainsi déclaré au site officiel du club : "Pour autant que je sache, on m'a dit il y a une semaine qu'il faudrait encore au moins quatre ou cinq semaines avant qu'il ne soit de nouveau apte à s'entraîner. Je l'ai vu ce matin avant l'entraînement, il était dans le vestiaire, et j'espère qu'il sera de retour dès que possible."

Encore quatre semaines d'absence

"Pour l'instant, il n'a pas fait partie du groupe d'entraînement et même s'il devait faire son retour, cela prendrait du temps. C'est une chose d'être en forme à l'entraînement mais, d'un autre côté, il doit être en forme pour le match et la compétition, que ce soit en Premier League ou en Ligue des Champions, et cela prendra encore du temps", a glissé le coach mancunien.