Pioli (Milan) attend avec impatience Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic va-t-il s’engager avec l’AC Milan ? La question reste en suspens alors que cela fait plus d’un mois que le contact entre le club lombard et la star scandinave a été noué. En dépit d’une offre concrète, l’ancien buteur du PSG tarde à dire oui aux Rossonerri. Au grand dam des tifosi de cette équipe, mais aussi de leur coach. Ce dimanche, Stefano Pioli a effectivement avoué qu’il serait bien content d’avoir le géant suédois à sa disposition.

La balle est dans le camp d'Ibrahimovic

Pour son ultime match de l’année en Serie A, Milan a essuyé une déroute monumentale sur le terrain de l’Atalanta Bergame (0-5). À l’issue de cette correction, Pioli a admis que des renforts sont nécessaires à sa formation et que le meilleur d'entre eux ne peut qu’être Ibra. « Ce sont des questions pour les propriétaires du club, a-t-il d’abord déclaré à DAZN. Les gens parlent d'Ibrahimovic depuis plus d'un mois maintenant. J'ai déjà dit que c’était un grand champion et qu'il apporterait cette détermination et ce caractère pour augmenter l'intensité et la concentration. À l'entraînement encore plus que pendant les matchs. » Le message est passé, mais il n’est pas du tout certain que cela fasse céder la vedette scandinave.