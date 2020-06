Sauf revirement de situation, Pedro ne continuera pas son parcours avec Chelsea. Après cinq années passées au club, il arrive au terme de son bail et il n’y a aucune indication concernant une éventuelle prolongation de contrat à venir. Au contraire, tout plaide en faveur d’un départ pour le champion du monde 2010. Le chevronné milieu offensif (32 ans) ne devrait cependant pas attendre longtemps avant de se trouver un nouveau point de chute. Son chemin semble le mener à Rome.

La Roma est passée à la vitesse supérieure

Selon Goal UK, Pedro est en discussions avec les responsables giallorossi depuis deux mois déjà. Et ces pourparlers se seraient accélérés ces 48 dernières heures. Un accord définitif serait donc imminent. Du côté de l’Olimpico, on serait très confiant à l’idée de pouvoir récupérer gratuitement l’ailier espagnol. La direction de la Louve n’aura, en effet, rien à débourser, si ce n’est le salaire du joueur, qui est d’environ 6M€ par an. S’il signe avec Rome, Pedro y retrouvera trois de ses compatriotes : le gardien Pau Lopez, Gonzalo Villar et Carles Pérez.