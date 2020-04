Chelsea : Direction l'Italie pour Pedro ?

Pedro va bientôt arriver au terme de son contrat avec Chelsea, le club où il évolue depuis 2015. La tendance est aujourd'hui clairement à un départ, vu qu’il n’y a pas d’entente avec ses dirigeants en vue d’une prolongation. Le champion du monde 2010 pourrait rentrer dans son pays, ou alors choisir une autre destination, comme l’Italie. Deux clubs de Serie A seraient actuellement en concurrence pour obtenir sa signature.



Il y a quelques jours, l’intérêt de la Lazio envers l’ancien Barcelonais avait été révélé. Cette fois, c’est l’AS Roma, l’autre club de la cité éternelle, qui se serait manifesté, d’après ce qu’indique le quotidien anglais The Mirror. A 32 ans, rejoindre l’équipe giallorossa pourrait être une idée intéressante pour Pedro, qui fait partie des joueurs les plus titrés au monde. A l’Olimpico, son adaptation pourrait être facilitée par la présence de trois de ses compatriotes, en l’occurrence Pau Lopez, Gonzalo Villar et Carles Perez.