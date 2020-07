Pablo Longoria à l'OM, c'est officiel !

Presque un mois après avoir choisi son head of business, l’Olympique de Marseille tient son head of football. L'arrivée de Pablo Longoria a été officialisée ce dimanche par le club phocéen.

"L’Olympique de Marseille annonce le recrutement de Pablo Longoria en tant que Directeur Général délégué chargé du Football. Doté d’un très haut niveau d’exigence, après avoir notamment exercé à la Juventus et à Valence, clubs habitués à jouer le titre national et la Ligue des Champions, Pablo incarne la nouvelle génération de managers sportifs, a indiqué l'OM dans un communiqué officiel. Sa fine connaissance du football européen et mondial, ainsi que son approche très innovante du métier, ont fait de lui le candidat idéal pour cette fonction. Polyglotte parlant 6 langues (espagnol, français, anglais, italien, portugais et allemand), Pablo sait jongler entre les contextes, les cultures propres à chaque pays et a l’habitude des ambiances à haute intensité. Pablo supervisera l’ensemble du secteur sportif, de l’équipe première au centre de formation. Il sera responsable des transferts et accélérera le développement de l’usage des données dans la prise de décision sportive. Il entrera en fonction le lundi 3 août".

Le président délégué Jacques-Henri Eyraud s'est félicité de l'arrivée de Pablo Longoria. « À travers un processus particulièrement rigoureux, nous recherchions un manager sportif très expérimenté, passé par des top clubs européens, qui apportait une approche nouvelle à cette fonction. Avec Pablo Longoria, nous avons trouvé cette combinaison, ainsi que des qualités humaines qui nous ont impressionnés. Pablo arrivera le même jour qu’Hugues Ouvrard à l’Olympique de Marseille. Ainsi, nous aurons bouclé notre organisation pour la phase 2 du projet et je me réjouis d’affronter tous nos nouveaux défis avec une équipe aussi talentueuse et exigeante ».

« Le foot est inconcevable sans passion. Mes derniers choix ont été fondés sur la passion et l’histoire des clubs où j'ai travaillés, a expliqué le nouveau directeur du football de l'OM. Je suis fier d'avoir cette grande opportunité de pouvoir mettre mes compétences au service d’un des clubs les plus historiques en Europe et dans le football français. Je souhaite apporter le plus possible à l’Olympique de Marseille et ai hâte de vivre la passion des supporters, du stade et de la ville. »