Ce n'est qu'un match amical mais c'est loin d'être rassurant. Ce samedi en Slovaquie, Marseille a été battu par le FC DAC (2-1). Les hommes d'André Villas-Boas ont été handicapés par une très mauvaise première période. Face à des Slovaques mieux préparés et motivés par ce match de gala, le faux départ marseillais a été sanctionné. Déjà sollicité en tout début de match, Steve Mandanda n'a rien pu faire au quart d'heure de jeu quand Eric Ramirez a profité d'une perte de balle de Florian Chabrolle.

Ce n'était pas la première fois que la défense olympienne était passive mais sur cette action, c'était la fois de trop. Le pressing slovaque a beaucoup gêné les relances marseillaises. Incapables de se montrer dangereux, les coéquipiers de Morgan Sanson ont été surpris par un deuxième but des joueurs de Dunajská Streda. Peu après la demi-heure de jeu, Zsolt Kalmar a trouvé la lucarne de Steve Mandanda sur un magnifique coup franc à l'angle droit de la surface de réparation olympienne.

Thauvin sauve l'honneur marseillais sur penalty



Fautif sur ce coup-franc, Alvaro Gonzalez s'est rattrapé en seconde période. Dans un onze remanié, il a profité d'un travail de Nemanja Radonjic pour tenter sa chance. Sa frappe a été déviée de la main par un défenseur slovaque et Florian Thauvin en a profité pour égaliser en transformant facilement le penalty. Il restait alors 40 minutes à l'OM pour revenir au score et sauver l'honneur. Malgré un meilleur visage et les entrées intéressantes de Radonjic, Thauvin, Kevin Strootman et Dario Benedetto, la défense du FC DAC a tenu jusqu'au bout. Le Néerlandais, avec une tentative de lob de 50 mètres, et l'Argentin, avec une tête juste au dessus à la dernière minute, se sont illustrés.

En fin de match, Leonardo Balerdi a joué ses premières minutes avec le maillot marseillais mais c'est l'une des rares satisfactions de cette rencontre. Avant le match de préparation prévu contre le Bayern Munich en fin de semaine prochaine, les hommes d'André Villas-Boas vont devoir passer à la vitesse supérieure. Ce n'est qu'un amical mais la saison de Ligue 1 arrive vite.

𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 I #FCDOM 2️⃣-1️⃣

Première défaite pour nos Olympiens en préparation. Prochain rendez-vous le 31 juillet face au @FCBayern 📆#DroitauBut pic.twitter.com/VXv9wc7iG1



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 25, 2020