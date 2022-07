OM : Veretout ciblé par le club

Le mercato accélère à Marseille. Lundi soir, le club phocéen a annoncé un accord avec l'attaquant colombien Luis Suarez, qui va arriver en provenance de Grenade. Et ce mardi, le président Pablo Longoria a confirmé en conférence de presse deux nouveaux accords sur des dossiers très chauds. "On a un accord de principe avec Lens pour Jonathan Clauss, il est en train de voyager à Marseille. Ruben Blanco était aux États-Unis avec le Celta Vigo et il est en train de voyager, on a un accord de principe", a-t-il expliqué, dans des propos relatés par RMC Sport.

Prudence de Longoria concernant le cas de Veretout

Lors de la présentation des nouvelles recrues officielles, Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, trois défenseurs centraux, le dirigeant a évoqué le cas de Jordan Veretout. Marseille entretient une belle relation avec l'AS Rome, où évolue l'international français. Relation facilitée par les transferts récents de Cengiz Ünder et de Pau Lopez. D'après L'Equipe, l'ancien élément du FC Nantes est dans le viseur de l'OM. "On a discuté de différents profils de joueurs dans le passé. On parle de Nuno Tavares (Arsenal), de Veretout, des joueurs européens de grand niveau qui ont beaucoup de sollicitations. Veretout est un joueur de Rome, il faut respecter", a indiqué Longoria, plutôt prudent.



Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l'AS Rome, le milieu de terrain est estimé à 17 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Son arrivée éventuelle permettrait de remplacer numériquement Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa.