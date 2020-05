OM : Un espoir sud-coréen ciblé ?

Alors que la saison vient de s’achever, l’Olympique de Marseille, 2eme du championnat, disputera la prochaine édition de la Ligue des Champions. Et pour bâtir un effectif compétitif en C1, l’OM va devoir recruter très malin cet été. En proie à des difficultés financières et un avec un budget très limité, les recruteurs olympiens vont devoir faire preuve de malice et d’ingéniosité sur le prochain marché des transferts. Selon les informations de L’Équipe, l’OM a placé dans sa short-list, le jeune Sud-Coréen Lee Kang-In, du FC Valence.

Meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde U20



L’arrivée de Lee Kang-In serait envisagée sous forme d’un prêt auquel il reste à fixer une éventuelle option d’achat. Cette dernière pourrait être fixée autour des 20 millions d’euros. Méconnu du marché français, le milieu offensif de 19 ans a disputé 18 matchs, toutes compétitions confondues, avec le Valence CF, où il est sous contrat jusqu’en 2022. Doté d’une grosse qualité technique, ce gaucher a illuminé la dernière Coupe du Monde U20 où il fut élu meilleur joueur de la compétition. Dans un secteur offensif dépourvu d’options en sortie de banc, l’OM pourrait réaliser un bon coup en enrôlant Lee Kang-In cet été.



