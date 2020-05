André Villas-Boas peut-il quitter l'Olympique de Marseille l'été prochain ? Cette question taraude l'esprit des supporters marseillais. Le technicien portugais a été très convaincant pour sa première année à Marseille, notamment par sa faculté à optimiser un effectif pourtant limité. Mais "AVB" ne restera pas à n'importe quelles conditions. « Il faut qu’on ait la possibilité avec Andoni (Zubizarreta) de faire un mercato de qualité, dans des conditions qui ne seront pas les meilleures, mais qui nous permettront d’être compétitifs, avait l’entraîneur de l’Olympique de Marseille dans des propos accordés à RMC. Nous ne sommes pas naïfs au point d’en oublier la situation économique du club ».

Villas-Boas attiré par une destination exotique



Un autre point est à ressortir de cet entretien : Villas-Boas ne se ferme aucune porte. L'ex manager de Chelsea a même cité une destination qui pourrait l'attirer. « Dans le monde du football, il y a plusieurs bons entraîneurs vous savez, ce n’est pas avec cette deuxième place que je vais devenir le meilleur entraîneur du monde, ni le pire. Je reste comme je suis, j'ai dit déjà en conférence de presse que vous me trouverez peut-être (dans quelques mois) plus proche du désert du Dakar que dans un autre club de Premier League ou d'ailleurs. J'ai des ambitions qui sont sans limites géographiques, je dois encore faire le Japon, j'ai envie de découvrir la culture japonaise et le foot japonais... ».