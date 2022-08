Pablo Longoria aime les paris. L'été dernier, le président de l'Olympique de Marseille en a tenté un certain nombre, et cela lui a plutôt bien réussi. En ce mois de juillet 2022, le dirigeant phocéen poursuit son marché et est bien décidé à faire venir Alexis Sanchez. L'ancien joueur du FC Barcelone et de Manchester United est proche de quitter l'Inter Milan pour rejoindre le club provençal.



Une information qui va pourtant à l'encontre de la tendance des derniers jours. Les discussions qui paraissaient compliquées se seraient soudainement réchauffées. A tel point que la presse italienne n'hésite même plus à parler d'accord entre les deux parties. La Gazzetta dello Sport indique par exemple que l'international chilien de trente-trois ans serait plus que jamais sur le départ. Son agent et la direction olympienne seraient donc d'accord sur une majorité de points, notamment sur le salaire et la durée du contrat.

Deux saisons à Marseille ?



L'idée serait donc pour l'OM de recruter Alexis Sanchez pour une durée de deux saisons, avec un salaire estimé à environ trois millions d'euros par an. Un vrai geste pour l'attaquant qui diviserait ainsi par deux ses émoluments actuels. Pour mener à bien l'opération, Marseille devra cependant libérer de la masse salariale, et donc vendre certains de ses éléments. Mais pas de quoi inquiéter la presse transalpine. Quant à l'indemnité de départ du joueur à négocier entre l'Inter et lui, elle pourrait se situer aux alentours de cinq millions d'euros.