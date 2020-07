OM : Quel avenir pour Mitroglou ?

Voilà une nouvelle épine dans le pied du projet olympien. Alors que la fastueuse première partie du projet de Frank McCourt à Marseille semble avoir pris fin depuis quelque temps déjà, certains détails sont encore là. C’est notamment le cas de Konstantinos Mitroglou de retour dans le sud de la France depuis quelques semaines, après deux prêts peu convaincants. En effet, que ce soit en Turquie, à Galatasaray (9 matchs, 2 buts), ou aux Pays-Bas, du côté du PSV Eindhoven (18 matchs, 3 buts), le Grec n’a pas réussi à relancer sa carrière à l’arrêt depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Recruté 15 millions pour 50 % de ses droits économiques, le natif de Kavala est un des plus gros échecs au niveau du recrutement depuis la reprise du club en 2016. A un an de la fin de son contrat et avec un salaire estimé à environ quatre millions d’euros bruts annuel, l’attaquant a rapidement été mis dans la catégorie « indésirable » à son retour.

Le Portugal ou la Grèce pour le sauver ?



Si ses premiers pas ont été compliqués sur la Canebière, l’intéressé semblait revenir avec d’autres intentions cette année. Du moins, le joueur et son agent, Panos Galariotis, voulaient rencontrer André Villas-Boas pour savoir si le Portugais comptait sur lui. Absent des stages de pré-saison, Mitroglou a visiblement depuis eu une réponse assez claire de la situation et devrait être le premier élément à quitter le club cet été. Pour autant, le Grec, qui a été aperçu dernièrement à l’entrée du Centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus, a vu sa cote fondre. Proposé à Lorient, récemment promu en Ligue 1, l’attaquant n’a pas retenu l’attention de Christophe Pelissier, d’après L’Equipe. Alors que les options ne sont pour le moment pas légion pour lui, Jacques-Henri Eyraud, le président phocéen, pourrait même le laisser partir libre pour faciliter son départ. D’après certaines rumeurs, Benfica et l’Olympiakos, deux de ses anciens clubs, garderaient d’ailleurs un œil attentif au dossier.