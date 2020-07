Nouveau festival de l'OM en amical

L’Olympique de Marseille n’a pas failli à sa tâche ce mercredi à l’occasion de sa deuxième sortie amicale. Face à la modeste formation du SV Heimstetten, les Olympiens l’ont emporté tranquillement, sur le score de 6 buts à 1. La mise en route a été poussive mais une fois que le verrou adverse a sauté, tout est allé comme sur des roulettes.

Aké et Chabrolle prennent du galon

Marseille a été mené au score dans cette partie, mais pendant une minute seulement. Immédiatement après avoir été surpris par un but allemand, les Phocéens se sont rebiffés et ont assuré l’égalisation par l’intermédiaire du jeune Marley Aké (25e). Le milieu de terrain international français des -19 ans a ensuite mis un doublé (45e) et en faisant aussi trembler la transversale (43e). Et entre-temps, il y a également eu un joli but de Boubacar Kamara (44e). A la mi-temps, et sans vraiment forcer, les vice-champions de France menaient 3-1.

En seconde période, les Olympiens sont restés très entreprenants malgré les nombreux changements effectués par leur entraineur, André Villas-Boas. Et c’est en toute logique qu’ils ont réussi à alourdir la marque. Florian Chabrolle (64e) a porté le score à 4-1 en remportant un duel avec le gardien adverse, avant que Dario Benedetto ne parachève le festival des siens (66e) en cueillant un service de…Chabrolle. Le match aurait pu se solder sur ce score de 5-1 comme il y a deux jours face aux Autrichiens de Pinzglau, mais Valentin Rongier en a décidé autrement. L'ancien Nantais a signé un lob victorieux juste avant le gong. La prochaine sortie des Marseillais est programmée samedi face aux Slovaques du FC DAC. Un troisième carton d’affilée n’est pas à exclure.