OM : Payet prolonge de deux ans avec projet de reconversion et efforts financiers phénoménaux

Dimitri Payet portera encore les couleurs de l’OM la saison prochaine. Et il le fera aussi durant les trois campagnes d’après, avant de connaitre une reconversion au sein du club. L’annonce a été faite ce samedi à l’occasion d’une conférence de presse animée par le joueur, le président olympien Jacques-Henri Eyraud et l’entraîneur André Villas-Boas.



« Dimitri est venu à ma rencontre pour me dire qu’il souhaitait être marseillais à vie et terminer sa carrière ici, a déclaré Jacques-Henri Eyraud en préambule. Et au-delà de terminer sa carrière ici, poursuivre un vrai projet de reconversion au sein du club, qu’il aime tant, et je peux vous annoncer avec un grand plaisir que Dimitri va prolonger de deux années, être avec nous jusqu’en 2024, et au-delà, s’inscrire dans un projet de reconversion individualisé qui, je l’espère fort, l’amènera à devenir l’un des cadres majeurs sportifs de l’Olympique de Marseille. Pour y arriver, Dimitri a fait des efforts considérables. Il a accepté de diviser son salaire par deux pour la saison 2020-21, de le réduire de 30% pour la saison 2021-22, et sur les deux années de plus qu’il va effectuer dans son contrat, il a accepté que son salaire soit réduit entre 40 et 60%. Il a renoncé à ses primes de qualification dans les compétitions européennes. Enfin, une très grande partie de sa rémunération sur les deux dernières années de son contrat ne sera garanti que s’il est titulaire sur le terrain. Si ce n’est pas le cas, sa rémunération sera fortement réduite pour un joueur de son expérience et de sa qualité. C’est un effort considérable et je pense inédit en France et probablement en Europe. Cela montre l’attachement viscéral de Dimitri pour son club et c’est un geste d’une portée extrêmement symbolique par rapport à ce contexte que vous connaissez tous. Et si Dimitri arrive au bout de ce nouveau contrat, il aura effectué neuf années avec l’Olympique de Marseille et sera resté dans la légende de ce club en suivant les traces de Steve Mandanda. Il aura fait quelque chose de vraiment exceptionnel. »



Payet était déjà lié à Marseille jusqu’en 2022. Il s’agit donc d’une prolongation de deux ans et avec des conditions nettement moins avantageuses que celles du précédent. Son salaire, qui s'élève à 3 M€ annuel, sera divisé par deux cette saison, il sera réduit de 30% l'année suivante et et il le sera de manière plus conséquente encore après 2021 s'il n'atteint pas un nombre suffisant d’apparitions. Le Réunionnais s’est donc astreint à un gros sacrifice sur le plan financier, mais il a été content de le faire afin d’aider le club en cette période difficile.

🎙 Point presse de l'Olympique de Marseille https://t.co/h2gpmS4uXg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 27, 2020



« J’ai toujours dit que je me sentais bien ici, a commencé par affirmer l’international tricolore après l’annonce de sa prolongation. Le club m’a beaucoup donné, et aujourd’hui j’ai envie de lui rendre. Mon geste a germé dans la tête quand le président a parlé de la phase 2 en disant que les joueurs doivent faire des efforts. Et qui mieux que moi pour montrer l’exemple ? Aimer le club, c’est bien. Le prouver c’est mieux. J’ai eu l’idée de finir ici et essayer aussi d’apporter autre chose après dans le but de faire grandir le club. Et je remercie le coach, car ma réflexion a abouti après que je me sois épanoui sur le terrain cette saison ».



Rien n’a encore été défini en ce qui concerne le rôle qu’occupera Payet à la fin de sa carrière de joueur. Et l’ancien Lillois a assuré qu’il n’y pense pas du tout pour le moment. Grand artisan de l’excellente campagne réalisée par l’OM en 2019/2020 (9 buts marqués et 4 passes décisives offertes), avec une qualification en Ligue des Champions au bout et il a bien l’intention de continuer sur cette lancée. « J’ai encore faim, et j’ai envie de jouer. Je suis encore en forme pour répondre sur le terrain. La reconversion, je n’y pense pas encore », a-t-il lâché.