OM : Mandanda a donné son accord à Rennes

L'heure du changement pour Steve Mandanda après 14 saisons à Marseille ? Depuis plusieurs semaines, l'intérêt du Stade Rennais envers le gardien de l'OM est manifeste. Désormais âgé de 37 ans, celui qui n'a disputé que 9 matchs la saison passée en Ligue 1 a, selon des informations de L'Equipe, donné son accord aux dirigeants du club breton afin de prendre la direction du Roazhon Park. Désormais, il est nécessaire que les dirigeants de l'OM parviennent à un accord avec ceux de Rennes pour l'éventuel transfert du gardien international français (34 sélections).

La garantie d'être numéro 1 à Rennes

Le quotidien sportif indique qu' "un transfert qui pourrait rapidement intervenir", alors que les deux clubs sont actuellement en négociations. Le président du club phocéen, Pablo Longoria, n'a d'ailleurs pas écarté un éventuel départ de Mandanda au cours de ce mercato estival. Sondé sur le thème des gardiens, ce mardi lors de la présentation d'Igor Tudor, il a offert une réponse assez claire : "On a beaucoup discuté avec lui de sa position dans le club ces derniers jours. On a parlé et on a dit que le modèle des gardiens serait le même que la saison dernière avec une concurrence".



En concurrence directe avec Pau Lopez, Mandanda était titulaire en Coupe d’Europe la saison dernière. D'après les informations du Parisien, si jamais il venait à rejoindre Rennes, il aurait la garantie d’être le numéro 1. Ouest-France explique de son côté que Mandanda est "attendu dans les prochains jours" au sein du club breton.