OM : Le prix de Milik fixé pour une vente

Et si Milik quittait l'OM ? Titulaire à la pointe du 3-4-3 de Marseille lors des deux premiers matchs de la saison en Ligue 1, l'attaquant polonais a été un des bénéficiaires du départ de Jorge Sampaoli et de l'intronisation d'Igor Tudor sur le banc du club phocéen. Toutefois, même si il voit personnellement son futur du côté de l'Orange Vélodrome, avec notamment la perspective de disputer la prochaine Ligue des Champions, celui qui est sous contrat jusqu'en 2025 pourrait être poussé vers la sortie d'ici au 1er septembre prochain, selon les informations de L'Equipe.

Milik a été proposé à la Juve, Dortmund et Valence

En effet, Frank McCourt espère que les ventes vont s'enchaîner et si les cas de Bamba Dieng ou Duje Caleta-Car sont des priorités dans ce registre, Milik ne sera pas retenu par les dirigeants en cas d'offre jugée intéressante. Le nom de l'ancien avant-centre de Naples a été glissé à la Juventus Turin (qui a opté pour Memphis Depay), au Borussia Dortmund (pas intéressé) ou encore au Valence de Gennaro Gattuso, qui a entraîné Milik à Naples, mais le club espagnol ne dispose pas des finances nécessaires pour une éventuelle opération selon L'Equipe.



Le quotidien sportif précise qu'aucune offre susceptible de séduire le joueur et de satisfaire l'OM n'est encore arrivée à date. Le club phocéen a fixé à 20 millions d'euros le prix pour son buteur, dans une opération qui pourrait être un transfert sec comme un prêt avec obligation d'achat.