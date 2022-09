Bamba Dieng a vécu un jeudi animé. D'abord annoncé à Leeds puis à Nice, l'attaquant de l'OM a finalement été recalé par les Aiglons lors de la visite médicale. A une époque lors de laquelle les visites médicales sont souvent considérées comme des formalités, une explication a été donnée par le président Pablo Longoria, ce vendredi en conférence de presse.

Désireux, de façon générale de changer la culture, la mentalité du club phocéen, le dirigeant a expliqué le pourquoi de son procédé dans un premier temps. "On avait l'intention de se tourner vers un football plus vertical, plus physique, plus européen. Pourquoi? On doit améliorer l'effectif mais aussi avoir un équilibre économique. On considère qu'on est maintenant dans une situation économique positive. Je suis content de dire ça", a-t-il affirmé.

"Nos docteurs l'ont considéré apte pour la haute compétition"



Concernant le cas spécifique du jeune attaquant de 22 ans, sous contrat jusqu'en 2024, le natif d'Oviedo a reconnu que Marseille se trouverait dans une situation "plus confortable" si il avait été vendu. Un accord avait été trouvé avec Nice à hauteur de 12 millions d'euros (selon RMC Sport) avant, donc, qu'un problème ne survienne lors de la visite médicale. "Ce sont des visions médicales différentes. Nice considère une chose, nous on considère autre chose. A l'entrainement, il a essayé de faire une talonnade et il s'est blessé au tendon c'est la seule blessure. Dans tous les tests médicaux, nos docteurs l'ont considéré apte pour la haute compétition. Les docteurs du Sénégal aussi l'ont considéré apte. Mais il y a différentes visions médicales sur le joueur", a-t-il commenté, dans des propos relatés par RMC Sport.

Un possible départ dans des marchés encore ouverts ?



Conscient de la responsabilité d'Igor Tudor, qui devra décider si Dieng doit jouer ou non, le président Longoria a précisé que l'international sénégalais pourrait être recruté en tant que joker. Un statut spécial qui permet de signer un joueur, impérativement licencié en France, après la date de clôture imposée par le mercato. C'est notamment comme cela que Valentin Rongier a signé à l'OM à l'été 2019, en provenance du FC Nantes. Toutefois, Longoria a adressé un message clair en direction des dirigeants de l'OGC Nice : "Il y avait un accord, et il n'y a pas de négociations". En résumé, l'OM ne baissera pas son prix pour Dieng; un joueur que Marseille n'a jamais pris la décision d' "écarter".

"C'est un bon joueur, il est champion d'Afrique mais il y a du changement et c'est au coach de faire les choix techniques, chaque match, chaque entraînement. Si ce n'était pas comme ça, ça ne fonctionnerait pas. Luis Suarez, on considérait que c'était la meilleure option pour améliorer l'effectif. C'est une question de profil. On est très content avec Luis Suarez", a clamé le président de l'OM. Le dirigeant n'a pas fermé la porte à un éventuel départ dans un pays où le marché des transferts est encore ouvert, comme par exemple en Turquie, où le mercato se clôturera le 8 septembre prochain.