L'Olympique de Marseille est bien dans une optique de ventes massives, Jacques-Henri Eyraud ne s'en est pas caché dans un entretien accordé à RMC ce vendredi. « C’est important pour l’équilibre économique des clubs, a expliqué le président de l'OM. On rentre dans une nouvelle phase. il faut avoir des résultats en terme de trading, de cessions et on va mettre en place une organisation pour y arriver ».

Eyraud veut récupérer 60M€ en ventes de joueurs



Un discours qui, de prime abord, en dit long sur le déroulement de l'été. L’Équipe en dit un peu plus sur les intentions réelles du président délégué de l'OM. Selon les informations du quotidien français, Jacques-Henri Eyraud aurait expliqué à son entraîneur André Villas-Boas que l'objectif de ce mercato d'été serait de récupérer 60 millions d'euros liés aux ventes de joueurs. Ce qui signifie que les valeurs marchandes les plus importantes du club - Boubacar Kamara, Florian Thauvin, Morgan Sanson entre autres - pourraient être cédées. Le nombre de joueurs partant pourrait être d'autant plus significatif que la crise liée à la pandémie de coronavirus a naturellement fait baisser les valeurs estimées.





