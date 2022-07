OM : Blanco s'engage en faveur du club

Une nouvelle recrue pour l'OM ce mercredi. Après après avoir officialisé l'arrivée de Jonathan Clauss pour les 3 prochaines saisons, le club phocéen a annoncé un renfort au poste de gardien. Ainsi, Ruben Blanco (26 ans) s'est engagé dans le cadre d'un prêt d'un an en faveur de Marseille, arrivant du Celta Vigo. "L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de Rubén Blanco en provenance du Celta de Vigo. Le gardien espagnol de 26 ans s’est engagé pour un prêt d’un an après le succès de sa visite médicale", peut-on notamment lire sur le communiqué officiel de l'OM.

Un rôle de numéro 2 théorique à l'OM pour Blanco

Doté d'une expérience de 142 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de sa carrière chez le Celta, club dans lequel il a été formé, Blanco demeure sous contrat jusqu'en 2027 avec le 11ème du dernier exercice de Liga. La saison dernière justement, il a perdu sa place de titulaire en raison d'une grave blessure au genou et n'a pas pu disputer le moindre de match dans le championnat d'Espagne, devant se contenter de 2 rencontres de Coupe du Roi. Venant remplacer numériquement Steve Mandanda, qui a pris la direction de Rennes, le natif de Mos sera donc le théorique numéro 2 derrière son compatriote Pau Lopez.

L'OM, de son côté, continue de se renforcer avant le début du prochain exercice. Jusqu'ici, en plus de l'accord avec Luis Suarez (Grenade), le club phocéen a officialisé les arrivées d'Isaak Touré, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, et Roggerio Nyakossi (qui évoluera avec la réserve) en plus de celle de Jonathan Clauss. Cela fait donc, déjà, 6 recrues pour le club phocéen et ce n'est pas terminé avec celle prochaine de Darko Lazovic (Hellas Vérone) attendue d'ici les prochaines heures.