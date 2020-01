Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) : "Et maintenant, il nous faut un attaquant"

Manchester United vient de s'offrir le talentueux milieu de terrain portugais du Sporting CP Bruno Fernandes. Un renfort d'envergure pour les Mancuniens cet hiver, mais le club anglais n'en a pas fini avec le mercato. En effet, l'entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer, a dévoilé en conférence de presse que son club était en quête d'un buteur.



« Nous avons besoin de plus de buteurs, de plus de buts, de quelqu'un qui est prêt à se casser le nez ou les orteils pour marquer », a ainsi déclaré Solskjaer en conférence de presse après la victoire face à Manchester City mercredi soir. « Nous avons besoin de plus de buts, si nous mettons Bruno au milieu, nous aurons un garçon qui marquera et créera », a-t-il encore analysé.