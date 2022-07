OL : Tetê continue jusqu'en 2023

"Tetê c'est le talent à l'état pur", juge Aulas

"C'est avec beaucoup de plaisir et un grand sourire qu'on est là pour accueillir à nouveau Tetê. C'est le deuxième rayon de soleil de la journée. Tetê c'est le talent à l'état pur. On a tissé des liens d'amitié avec lui



🎙 #Tetê "Je suis très heureux de rester et prolonger ici. J'ai vécu des moments difficiles en Ukraine avec la guerre. Le fait d'être là pour la préparation et commencer la saison est très important. J'ai très bien été accueilli à l'OL" #Tetê2023 pic.twitter.com/MvknO49Cgs

— Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2022

rès heureux de rester et prolonger ici", l’intéressé a affirmé sa volonté centrale. Celle de continuer, un peu plus longtemps encore, son aventure avec les Gones. "Je suis très bien ici. J'aime Lyon et j'aime l'OL. Ma volonté est de rester au-delà de cette année de prêt", a expliqué Tetê.

Tetê évoluera une saison supplémentaire à l'OL. Le Brésilien, prêté en mars dernier par le Shakhtar Donetsk, a "parfaitement répondu aux attentes de son entraîneur Peter Bosz", précise l'OL dans son communiqué officiel. "Conformément au dispositif mis en place par la FIFA sur les joueurs du championnat ukrainien,, peut-on également lire.Âgé de 22 ans, le latéral a inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives lors de ses 11 matches disputés depuis son arrivée à Lyon, le 31 mars dernier. Cette annonce, elle, intervient le même jour que celle du retour de Corentin Tolisso, qui s'est engagé pour cinq ans avec son club de cœur, après son départ du Bayern Munich en fin de contrat., a glissé le président Jean-Michel Aulas en conférence de presse."T