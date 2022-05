OL - Rémy Riou de retour au bercail

Riou, 34 ans, est arrivé à l'OL à l'âge de 7 ans et a fait partie de la génération 1987 aux côtés de Karim Benzema, Loïc Rémy, ou encore Anthony Mounier. Il a été champion de France des réserves professionnelles en 2006. Après avoir signé un contrat professionnel avec Lyon mais sans pouvoir jouer en équipe une, il a quitté le club rhodanien en 2007 pour Auxerre, alors en Ligue 1 (2007-2011, 52 matches), avant de continuer à Toulouse (2011-2012), Nantes (2012-2017, Ligue 2 puis Ligue 1) dont il a été le capitaine (166 matches), Alanyaspor (Turquie, 2017-2018), Charleroi (Belgique, 2018-2019) et enfin Caen (85 matches en L2). En sélection nationale, il a été champion d'Europe U17 avec l'équipe de France et également évolué six fois avec les Espoirs.