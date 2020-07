OL : Rayan Cherki a prolongé

L’OL est très heureux de confirmer la prolongation du contrat de @rayan_cherki d’une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2023, confortant ainsi la stratégie du club de préparer l’avenir entouré de joueurs prometteurs issus de son Academy et de joueurs expérimentés. pic.twitter.com/3JQ57NoeXq

"L’OL est très heureux de confirmer la prolongation du contrat de Rayane Cherki d’une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2023, confortant ainsi la stratégie du club de préparer l’avenir entouré de joueurs prometteurs issus de son Academy et de joueurs expérimentés", a écrit le club via un communiqué officiel ce lundi.

Heureux et fier de prolonger l’aventure dans le club de ma ville, mon club de cœur 🔴🔵 Impatient de rendre la confiance qu’on m’accorde sur et en dehors du terrain 🦁 #TeamOL pic.twitter.com/PqDV4Ld3Gk

— Rayan Cherki (@rayan_cherki) July 6, 2020

Le joueur aussi s'est exprimé via Twitter : "Heureux et fier de prolonger l’aventure dans le club de ma ville, mon club de cœur. Impatient de rendre la confiance qu’on m’accorde sur et en dehors du terrain". Lyon peut désormais se concentrer sur l'épineux dossier Memphis Depay...