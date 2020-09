Les derniers jours du mercato s'annoncent très animés du côté de Lyon. Surtout dans le sens des départs. Alors que Memphis Depay, Moussa Dembélé et Houssem Aouar n'ont toujours pas trouvé de point de chute en conformité avec leurs ambitions et les exigences financières de l'OL, Jean Lucas pourrait lui aussi faire ses valises. Recruté à l'été 2019, le milieu auriverde a très peu joué depuis (seulement quatre titularisations toutes compétitions confondues). Et il n'est pas dit que sa situation s'améliore grandement cette saison.

Les Girondins intéressés par Jean Lucas



Pour éviter d'avoir à trop cirer le banc, l'ancien de Flamengo aimerait donc changer d'air. D'après L'Equipe, les dirigeants rhodaniens seraient disposés à envisager un prêt, à condition que le joueur reste en Europe. Bordeaux, qui veut densifier son milieu de terrain, serait intéressé. Mais il n'y aurait pas d'option d'achat et les Girondins devraient prendre en charge le salaire du natif de Rio de Janeiro. A noter que Jeff Reine-Adélaïde semble pour sa part se rapprocher de Rennes.