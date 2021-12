L’OL se trouve en ce moment dans une situation délicate, à cause des multiples soucis qu’il rencontre hors des terrains. Et à ces problèmes pourraient aussi s’ajouter des départs de joueurs non désirés. Le club rhodanien pourrait en effet voir partir l’un de ses éléments majeurs durant la période de mercato. Bruno Guimaraes, le brillant milieu de terrain, intéresse fortement l’AS Roma.

L’OL demande 45M€ pour ses services



La Louve espère se renforcer dans l’entrejeu. Elle vise le Marseillais Boubacar Kamara, mais elle songe donc également à l’international auriverde comme alternative. C’est ce que rapporte le média brésilien Globo Esporte. Les Giallorossi pensent mettre 30M€ pour récupérer l’ex-sociétaire de l’Athéltico Paranense. Mais, Lyon ne devrait pas céder son joueur pour moins de 45M€. Cette saison, Guimaraes (24 ans) a participé à 23 matches des Gones (dont 19 comme titulaire). Il n’a pas encore marqué de but, mais il totalise quatre passes décisives.