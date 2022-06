OL : Giuly intègre le staff de Bosz

La réorganisation continue à l'OL. Au lendemain de la conférence de presse tenue par John Textor, futur actionnaire majoritaire, et Jean-Michel Aulas, le club a annoncé ce mercredi l’intégration de Ludovic Giuly dans le staff de Peter Bosz pour les 2 prochaines saisons. Formé à l'OL, avec qui il a remporté la Coupe Gambardella en 1994 et disputé 131 rencontres jusqu'en 1998, l'ancien international français (17 sélections) exercera en tant qu'entraîneur-adjoint des attaquants, et remplace Hendrie Krüzen.

"Très honoré de revenir ici à Lyon !"



Passé par le FC Barcelone, l'AS Rome, l'AS Monaco, le PSG ou encore Lorient durant sa carrière de joueur, Giuly a remporté la Ligue 1, la Liga et la Ligue des Champions, notamment. Lors de l'exercice 2021-2022, il était présent en tant que consultant sur Prime Video. "Je suis très honoré de revenir ici à Lyon ! C’est un geste fort de la part du club d’avoir pensé à moi et de me donner cette responsabilité. Je vais tâcher de garder mon identité, en travaillant dur, en respectant les valeurs du club, mais toujours dans la bonne humeur. J’avais hâte de retrouver les terrains mais je suis là aussi pour apprendre", a-t-il assuré sur le site officiel de l'OL. Celui qui a connu une première expérience en tant qu'entraîneur adjoint de la réserve de l’AS Monaco en 2019, sera présent à la reprise de l'entraînement de Lyon, le 2 juillet.





En outre, le communiqué de l'OL précise que Bruno Cheyrou sera beaucoup "plus proche" du groupe professionnel dès la reprise. Conseiller technique et directeur de la cellule recrutement, il fera le lien entre Peter Bosz et les joueurs, notamment, durant la saison 2022-2023.