OL - Garcia : «Juninho a parlé un peu vite»

L'Olympique Lyonnais est tombé en demi-finale de la Ligue des Champions mercredi soir face au Bayern Munich (0-3). Au terme du match, Juninho, le directeur sportif rhodanien, a confirmé des départs importants à venir cet été dans le groupe de l'OL. Les noms d'Houssem Aouar et de Moussa Dembélé ont même été lâchés par dirigeant. "Il y a une base de joueurs. Oui, il y aura des départs, mais je ne suis pas inquiet. Quand tu as des joueurs qui font une très bonne compétition comme celle-là, comme Moussa Dembélé et Houssem Aouar... Il faudra avoir le même état d’esprit pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine", avait ainsi indiqué l'ancien artificier de Lyon. De quoi mettre en alerte de très grands clubs européens.

De la friture sur la ligne à l'OL Des propos que l'entraîneur des Gones Rudi Garcia a forcément peu goûté, lui qui a mis un frein aux velléités du Brésilien de se séparer de certains des meilleurs joueurs de l'OL au micro de RMC Sport : "Juninho a parlé un peu vite, on ne peut pas le dire. Il y aura peut-être des départs ou pas. On a de toutes façons un effectif de grande qualité, beaucoup de solutions devant. Ce que je peux dire, c'est que des joueurs se sont mis en lumière. On aurait pu être attaqué avant, on le sera peut-être après, ce n'est pas le moment d'en parler", a tonné Garcia. De la friture sur la ligne ?