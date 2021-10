Benzema pas tenté par un autre challenge

Alors que Jean-Michel Aulas ne cesse de lui faire des appels du pied et que les supporters rhodaniens prient pour le revoir sous leurs couleurs,En tous cas, pas dans l’immédiat.Lors d’une interview accordée à Canal+, l’international tricolore a même été très clair sur le sujet en lâchant : « Revenir à Lyon, c’est impossible ! En tous cas pour l’instant car chaque année, je suis à 100% avec Madrid ».A la question s’il ne pensait pas imiter son ex-coéquipier Raphaël Varane, qui a décidé de relever un nouveau défi en s’engageant avec Manchester United l'été dernier, l'intéressé a confié : « Non, je n’ai jamais eu envie de partir. Chacun pense comme il veut. Mais mon challenge à moi est de rester au Real et montrer que je peux continuer ici. Je ne pense pas à d’autres clubs ». Celui qui est devenu mardi le quatrième meilleur buteur de l'histoire des Merengue, et ne voit donc aucune raison de bouger.Enfin, quand il lui a été demandé s’il pense à une reconversion pour son après-carrière vu qu’il n’est plus très jeune (33 ans), Benzema a répondu : « Non. Mais je serais toujours proche du football. Entraineur ? Je ne sais pas. En tous cas, j’ai envie d’aider ».