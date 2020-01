@OL @BilelGhazi @EDWARDJAY73 pour le moment l’OL discute avec Villareal d’un prêt avec option d’achat et il est prématuré d’annoncer un accord même si le staff technique apprécie dans son ensemble Karl ...

🚨 Accord entre Villarreal et l'OL pour le transfert de Karl Toko Ekambi ! 🚨

Hwang, Kadewere, puis de nouveau Gameiro vendredi matin. Les pistes offensives associées à l’OL se sont multipliées ces dernières semaines, les Gones ayant besoin de pallier les blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Mais à en croire France Football, c’est bien celle menant à Karl Toko Ekambi qui va se concrétiser. Selon le média,. Le montant de l’opération serait de 20 millions d’euros, bonus compris, pour un joueur sous contrat jusqu’en 2023. Le tout assorti d’un pourcentage sur une éventuelle future revente. Une somme importante pour un joueur qui, du haut de ses 27 ans, n’a connu que le Paris FC, Sochaux et Angers avant de rejoindre l’Espagne, et qui brille moins depuis le début de l'exercice. Cette saison, l’attaquant capable d’évoluer sur un côté a cumulé six buts et deux passes décisives en 18 matchs de Liga. Si son profil pourrait être complémentaire de celui de Moussa Dembélé, il colle en revanche beaucoup moins à celui des deux éléments dont l’OL devra se passer jusqu’à la fin de saison. Mais il plaît en revanche au staff technique lyonnais "dans son ensemble", comme l'a indiqué Jean-Michel Aulas sur Twitter, expliquant qu'un prêt avec option d'achat était plutôt à l'étude.