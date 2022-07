Très actif sur ce mercato estival, Lille poursuit son recrutement avec l'arrivée de l'attaquant Mohamed Bayo. Révélé à Clermont - club avec lequel il avait terminé meilleur buteur de Ligue 2 il y a deux saisons -, cet avant-centre puissant et rapide a totalisé 14 buts la saison dernière, jouant un rôle essentiel dans le maintien du club promu dans l'élite.

"Un attaquant performant, doté d’un profil complet et déjà rompu aux exigences de la Ligue 1"

"Le LOSC annonce aujourd’hui le recrutement de Mohamed Bayo (24 ans), a indiqué Lille dans un communiqué officiel. L’attaquant international guinéen, auteur de 14 buts en Ligue 1 lors de la saison 2021-2022, rejoint le club lillois pour une durée de 5 ans en provenance du Clermont Foot 63. Il s’est engagé jusqu’en 2027", a conclu le club nordiste.

Alors qu'Olivier Létang, le président de Lille, a exprimé "Le plaisir de voir nous rejoindre un attaquant performant, doté d’un profil complet et déjà rompu aux exigences de la Ligue 1", le joueur n'a pas caché non plus son enthousiasme. « C’est une sensation unique pour moi d’avoir signé au LOSC, un très grand club, une institution du football. Je suis très heureux et fier d’avoir été choisi par les dirigeants lillois. Je vais tout donner pour essayer d’aider le club à atteindre ses objectifs. Le Domaine de Luchin est un endroit magnifique, propice au travail. Il n’y a pas meilleur lieu pour bosser et progresser. »