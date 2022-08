Nottingham Forest, le promu se paye un champion d’Afrique et un buteur

Coup double pour Nottingham Forest. Le club historique, de retour en Premier League après une éclipse de 23 ans, a frappé fort sur le marché des transferts ce samedi, en annonçant coup sur coup les recrutements d'Emmanuel Dennis (24 ans) et de Cheikhou Kouyaté (32 ans). Ce dernier, sacré champion d'Afrique avec le Sénégal en février dernier, arrive libre après la fin de son contrat à Crystal Palace, dont il portait les couleurs depuis 2018. Egalement passé par West Ham et Anderlecht, le très polyvalent milieu de terrain défensif s'est engagé pour une durée de deux ans. Le joueur aux 82 sélections avec les Lions de la Teranga apportera sa grande expérience (258 matchs de Premier League au compteur) au promu.

Welcome to Nottingham Forest, Cheikhou Kouyaté ❤️ #CheikhouChecksIn | #NFFC

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 13, 2022





Très actif sur le marché, Forest s'est également attaché les services d'Emmanuel Dennis. Auteur de dix buts avec Watford la saison passée pour sa première saison dans l'élite anglaise, l'attaquant international nigérian a signé un contrat de quatre ans. Le montant de la transaction est estimé à 20 millions d'euros.

Welcome to Nottingham Forest, Emmanuel Dennis ❤️ @dennisblessed42 | #NFFC

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 13, 2022





Le Super Eagle (7 sélections, 1 but) retrouvera dans sa nouvelle équipe son compatriote Taiwo Awoniyi, 6e meilleur buteur (et joueur africain le plus prolifique) de l'exercice 2021-2022 en Bundesliga, arrivé lui cet été de l'Union Berlin et premier buteur de la saison pour Nottingham Forest, ce dimanche face à West Ham.