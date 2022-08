Nice : Viti s'engage en faveur du club

Un pari pour l'avenir avec Viti



Nice continue d’accélérer lors de ce mercato estival. Après avoir officialisé les arrivées d'Alexis Beka Beka et Aaron Ramsey, le club azuréen, ce mercredi matin. L'international espoirs italien vivra sa première expérience hors de son club formateur, au sein duquel il évoluait depuis l'exercice 2018-2019."International espoirs italien, Mattia Viti portera désormais les couleurs rouge et noir., peut-on lire sur le communiqué officiel du club azuréen, qui a également détaillé le profil du joueur. "Gaucher costaud, bon relanceur et pourvu d’un solide sens tactique, le Toscan s’apprête à découvrir la L1 et l’Europe sous les ordres de Lucien Favre". Lors de la saison 2021-2022, conclue par Empoli à la 14ème place de Serie A, Viti a disputé 22 rencontres toutes compétitions confondues.Si la durée du contrat ainsi que le montant du transfert n'ont pas été dévoilés,. Nice devrait par ailleurs boucler l'arrivée du gardien Kasper Schmeichel en provenance de Leicester pour les 2 prochaines saisons d'ici les prochaines heures, comme annoncé par L'Equipe.