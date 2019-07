Nice : Vieira s'interroge sur son avenir

Une ère nouvelle va s’ouvrir pour les Aiglons. L’arrivée de Jim Ratcliffe comme actionnaire du club ouvre des perspectives aussi alléchantes qu’inattendues il y a peu encore. Les supporters ont rapidement adhéré à cette perspective, le Comité d’Entreprise également puisqu'il a validé le projet. Un milliardaire aux manettes qui ne viendra pas seul puisque le retour de Jean-Pierre Rivère à la direction avec de Jean-Pierre Fournier à la direction générale, est attendu.

Les deux ne sont pas inconnus puisqu’ils guidaient le club jusqu’en décembre dernier et une démission commune. Ces deux-là avaient été chercher Patrick Vieira à New York mais ils ont aussi commis un impair en ne prévenant le technicien de leur départ «qu'une heure avant», selon L’Equipe qui affirme que celui-ci s’est senti trahi par les deux hommes. Le quotidien assure d’ailleurs que l’ancien Mancunien a fait inclure une clause dans son contrat qui lui permet de quitter le club avec un an de salaire en cas de retour de Rivère et Fournier !

Un avenant qui en dit long...

Or selon l’entourage du club, Vieira réfléchit effectivement à quitter le navire. Il a fait venir Gilles Grimandi (directeur sportif) et Matthieu Louis-Jean (recruteur). Le trio travaille en parfaite harmonie, notamment sur la politique de recrutement. Avec Rivère et Fournier, ce ne sera pas forcément aussi limpide quant aux choix des joueurs.

Certes, il y a une dizaine de jours, Vieira avait affirmé à Nice-Matin: "J’ai une belle relation avec les supporters. J’ai toujours été clair, je suis ici sur le long terme. Je ne regrette pas ma décision d’être venu à Nice. Ma réflexion ne changera pas. Après, qui va arriver, qui décidera de quoi, je ne sais pas… Aujourd’hui, je ne me vois pas ailleurs." Mais ce n’est pas simple et les revenants vont devoir se montrer particulièrement convaincants pour éviter que celui qui a porté le GYM à la 7e place la saison dernière et qu’ils avaient été chercher ne quitte le club au cœur de l’été…