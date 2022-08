Nice : Ramsey signe en faveur des Aiglons

De l'expérience supplémentaire pour l'OGC Nice. Ce lundi soir, quelques heures après l'officialisation du transfert d'Alexis Beka Beka en provenance du Lokomotiv Moscou,. La durée du contrat n'a pas été précisée, mais L'Equipe indique une durée d'un an (plus une saison en option) concernant le milieu de terrain qui arrive de façon libre après la résiliation de son bail avec la Juventus Turin, survenue le 26 juillet dernier. Le milieu gallois (31 ans, 75 sélections) a disputé 69 rencontres sous le maillot de la Vieille Dame avant un prêt aux Glasgow Rangers lors des 6 premiers mois de 2022.Lors de la finale de la Ligue Europa, disputée et perdue contre l'Eintracht Francfort (1-1, 5-6 aux t.a.b.), le joueur a notamment vu son penalty être détourné par Kevin Trapp lors de la séance fatidique.Ce sera la première fois depuis 1958 que le Pays de Galles disputera le tournoi mondial et Ramsey aura tout intérêt à se montrer à son avantage avec Nice.L'Equipe indique que par ailleurs l'ancien milieu de terrain d'Arsenal (371 matchs pour 65 buts) devrait occuper un rôle de joueur de complément avec la formation de Lucien Favre tandis que Morgan Schneiderlin et Mario Lemina ont été invités à partir dans le secteur du milieu de terrain.d'ici les prochaines heures, annonce le quotidien sportif.