Neymar (PSG) n’est plus la priorité du Barça

Après avoir longtemps rêvé de le faire revenir au Nou Camp, la direction du Barça aurait abandonné totalement l’idée de faire signer Neymar. C’est ce que rapporte ce lundi le quotidien Marca, évoquant de nombreux obstacles dans ce dossier et qui auraient conduit les responsables catalans à privilégier d’autres pistes « plus réalistes ». Les retrouvailles entre Ney et les Blaugrana ne sont donc pas pour demain.

Lautaro Martinez est la cible N°1 du Barça

En difficulté sur le plan financier, le Barça ne peut se permettre de faire beaucoup d’emplettes lors du prochain mercato. Plutôt que réfléchir à la solution miracle pour arracher l’international brésilien au PSG et courir le risque de se ruiner, l’idée est de renforcer le secteur offensif par un attaquant de renommée moindre mais qui est tout aussi efficace et présente beaucoup de promesses pour le futur. Un profil auquel correspond Lautaro Martinez, l’avant-centre de l’Inter Milan. Il n’y a pas de place pour les deux et la préférence du club va donc clairement à l’international albiceleste.