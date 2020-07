Newell's Old Boys ouvre la porte à Lionel Messi (Barça)

Le natif de Rosario évolue dans un climat de tension au Barça actuellement et son ancien club espère bien en profiter. Le vice-président des Newell's Old Boys, Cristian D'Amico, a en effet ouvert les bras à La Pulga. "Je ne sais pas si c'est impossible. Tout dépend de lui et de sa famille. En tant que dirigeants, nous devons fournir le meilleur contexte possible pour l'aider à prendre une décision. Lorsque Maradona est venu à Newell's, personne ne pensait qu'il pouvait venir. J'espère que quelque chose de similaire peut se produire avec Leo. Évidemment, nous ne devrions pas inventer les choses, c'est un sujet délicat. Quel fan de Newell's ne rêve pas de voir le meilleur joueur du monde aux couleurs de son équipe? Le temps nous le dira peut-être, nous devons rester calmes", a estimé le dirigeant au micro de TNT Sports.

Messi de retour en Argentine ?

Maxi Rodriguez pourrait inspirer Messi, lui qui a effectué un retour à l'Estadio Marcelo Bielsa en 2019 : "J'espère qu'il viendra à un moment donné. Ce serait un rêve pour les fans. Il y a une famille derrière lui et cela peut être délicat. Mais s'il vient, il ferait mieux de le faire bientôt sinon je ne pourrai pas jouer avec lui à Newell's", a espéré le joueur de 39 ans. Pour rappel, Messi a évolué chez les équipes de jeunes de Newell's Old Boys avant de déménager en Catalogne à l'âge de 13 ans. La suite appartient à l'histoire.

