Newcastle insiste pour Osimhen

Selon Calciomercato.com, Newcastle prépare une "offre monstrueuse" pour recruter l'attaquant du Napoli Victor Osimhen en vue de la fenêtre de transfert estivale. Le club d'Arsenal avait été présenté comme une destination possible pour le colosse, les Gunners étant désespérément à la recherche d'une superstar en attaque. Mais on apprend que ces derniers auraient été découragés par le prix de 85 millions de livres demandé par Naples.

Newcastle a la voie grande ouverte

Et cela pourrait bien ouvrir la porte à Newcastle. Les Magpies courtisent l'attaquant depuis un certain temps. Le rapport suggère que la préférence d'Osimhen serait de jouer en Premier League. Et Newcastle aurait l'intention de faire une "offre monstrueuse" dans un avenir très proche. Le Napoli ne descendrait pas en dessous de son prix de 85 millions de livres, ce qui pourrait mettre à l'épreuve les nouveaux propriétaires de Newcastle.