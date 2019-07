Newcastle: Bruce nouvel entraîneur

Les Magpies tiennent enfin le successeur de Rafael Benitez. L’arrivée de Steve Bruce comme entraîneur de Newcastle a été officialisée ce mercredi sur le compte Twitter du club. L’ancien défenseur de Manchester United a signé pour trois ans.

"Je suis heureux et incroyablement fier d’être nommé entraîneur de Newcastle. C’est le club de mon enfance, celui de mon père. C’est donc un moment très spécial pour moi et ma famille" a-t-il déclaré dans le communiqué annonçant sa venue. Avant d'affirmer ses ambitions : "C’est un énorme challenge qui nous attend. Mais moi et mon staff sommes prêts. On va se retrousser les manches et tout donner afin d’avoir une équipe performante qui rende les supporters fiers".

C’est un club supplémentaire de Premier League au CV de Bruce, qui a déjà été aux commandes de huit autres équipes anglaises depuis 21 ans comme Aston Villa, Sunderland ou Wigan. Cette annonce ferme aussi définitivement la porte à Bruno Génésio. L’ancien coach de l’OL était annoncé avec insistance dans le Nord de l’Angleterre depuis plusieurs jours.