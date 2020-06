Naples : Mertens rempile

Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries! #ADL pic.twitter.com/paiJ72irkX

Une idylle longue de sept ans avec Naples

Comme c’était pressenti depuis plusieurs jours, Dries Mertens vient de lier son avenir à celui de Naples.C’est Aurelio De Laurentiis, son président, qui a officialisé cet engagement à travers une publication sur les réseaux sociaux. Une bonne nouvelle et qui intervient à quelques heures seulement du match le plus important de la saison pour les Napolitains, à savoir la finale de la Coupe d’Italie face à la Juventus. Samedi dernier, Mertens avait d'ailleurs été le héros de la demi-finale contre l'Inter (1-1) avec un but décisif inscrit.Mertens, dont le nom avait brièvement circulé du côté du PSG, évolue du côté du San Paolo depuis 2013. En sept ans passés dans le sud de l’Italie, il a disputé 310 matches et surtout marqué 122 buts. Un total qui lui a permis de dépasser les deux légendes locales, Diego Maradona et Marek Hamsik, en terme de réalisations réussies sous le maillot bleu et ciel.Un choix certainement récompensé par un salaire revalorisé, lui qui touchait 4M€ par an avec les vice-champions d’Italie.