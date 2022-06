Kombouaré sur Milik : "J'ai arrêté de rêver"

Après une saison très encourageante en Ligue 1, ponctuée par une victoire en Coupe de France, le FC Nantes a bien l'intention de poursuivre sa progression dans la hiérarchie du foot français. Les Canaris sont ambitieux, même s'il ne le clament pas trop fort,

"Moi j'ai arrêté de rêver, donc s'il vient je suis content. Et puis s'il ne vient pas… Donc voilà, donc on attend, a lancé l'entraîneur de Nantes en conférence de presse. Le profil, pour moi, c'est l'efficacité. A partir de là, les qualités sont différentes, mais si au final Milik est chez nous, je le dis bien avec un grand si, et qu'il nous marque 20 buts, on oubliera Randal Kolo Muani. C'est la vie d'un club. L'objectif, c'est surtout d'avoir un joueur efficace et que l'on gagne des matchs."